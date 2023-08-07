Защитник «Динамо» Паршивлюк высказался о победе в матче с «Зенитом»

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк прокомментировал победу в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (3:2). Паршивлюк впервые вышел в стартовом составе в матче чемпионата России сезона-2023/2024.

«У меня в прошлом сезоне была похожая ситуация, когда я много не играл. Но, когда надо было, выходил. И всегда в целом готов выйти. Поэтому тут дело не в том, против кого впервые вышел в чемпионате. Мы все тренируемся вместе, все готовимся. А кто играет — это уже выбор тренера. Поэтому каждый футболист значит что-то своё. Вот я вышел против «Зенита» и сыграл как мог. Рад, что команда победила.

Второй тайм был для нас тяжёлым. Можно сказать, явно попахивало голом «Зенита». Потому что 45 минут отбиваться от такой команды в гостях — это смерти подобно. Рано или поздно он мог сравнять счёт. Что, в принципе, и случилось. Но, видимо, удаление Барриоса сыграло свою роль. Плюс те ребята, которые вышли с лавки, помогли команде. Один из них — Слава Грулёв — забил гол, который принес нам такую важную победу.

45 минут отбиваться «Зенит» заставил или так было задумано? Нет, задумки отбиваться против «Зенита» не было. Наоборот, мы обговаривали, что это бессмысленная затея, потому что рано или поздно тебя вскроют. Но в «Зените» крутые футболисты. Это сильная команда, чемпион страны. Это они нас так заставили играть. Поэтому мы и оборонялись целый тайм, что нам несвойственно в этом сезоне. Но хорошо, что получилось выиграть», — приводят слова Паршивлюка «Известия».