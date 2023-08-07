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Личка: Захарян и Тюкавин — большое будущее российского футбола

Личка: Захарян и Тюкавин — большое будущее российского футбола
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о перспективах двух игроков свой команды — полузащитника Арсена Захаряна и нападающего Константина Тюкавина.

«Думаю, что Тюкавин может ещё улучшать свою игру. Он молодой парень, будет прогрессировать через практику. Когда ты играешь с «Зенитом», ЦСКА или «Спартаком», то растёшь. Для меня Захарян и Тюкавин — это большое будущее российского футбола», — сказал Личка в эфире программы «8–16» на телеканале «МАТЧ ПРЕМЬЕР».

В текущем розыгрыше чемпионата России «Динамо» набрало четыре очка в трёх играх и занимает шестое место. В сезоне-2022/2023 на счету Захаряна 37 матчей за «Динамо» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и восемью результативными передачами. Тюкавин провёл 38 игр и сумел забить десять мячей, а также оформил два ассиста.

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