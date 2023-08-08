Игрок «Ростова» Голенков: Самара — мой родной город, поэтому вдвойне обидно проигрывать
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Нападающий «Ростова» Егор Голенков высказался о поражении в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (1:5).
«Ростов» остаётся на несколько дней в Самаре — буду жить дома или с командой? Один день мне разрешили переночевать дома, а дальше буду с командой.
С какими эмоциями приезжаю в Самару? Самара – мой родной город. Здесь семья, здесь все друзья. Поэтому с положительными эмоциями приезжаю. И поэтому вдвойне обидно проигрывать.
Болельщики встретили неоднозначно — одна половина похлопала, а другая посвистела? Нет, я не слышал. Перед выходом на поле особо не обращаю на это внимания. А так в целом меня больше положительно приветствовали», — приводит слова Голенкова Metaratings.
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