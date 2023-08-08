Олег Рябчук на русском языке обратился к болельщикам «Спартака» после перехода в клуб

Новичок «Спартака» Олег Рябчук обратился к болельщикам московской команды на русском языке.

«Привет, красно-белые. Рад перейти в «Спартак»! Скоро увидимся. Удачи», — сказал Рябчук в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале красно-белых.

Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера молдавского защитника в «Спартак» должна составить около € 7 млн.

В прошлом сезоне Рябчук сыграл за «Олимпиакос» 45 матчей во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и шестью результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 4 млн. Рябчук — двукратный чемпион Греции.

Игроки «Спартака» присоединились к фанатам на матче Медиалиги: