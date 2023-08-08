Олег Рябчук на русском языке обратился к болельщикам «Спартака» после перехода в клуб
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Новичок «Спартака» Олег Рябчук обратился к болельщикам московской команды на русском языке.
«Привет, красно-белые. Рад перейти в «Спартак»! Скоро увидимся. Удачи», — сказал Рябчук в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале красно-белых.
Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера молдавского защитника в «Спартак» должна составить около € 7 млн.
В прошлом сезоне Рябчук сыграл за «Олимпиакос» 45 матчей во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и шестью результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 4 млн. Рябчук — двукратный чемпион Греции.
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