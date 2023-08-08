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Болельщики «Барселоны» оскорбляли Усмана Дембеле перед тренировкой

Болельщики «Барселоны» оскорбляли Усмана Дембеле перед тренировкой
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Болельщики «Барселоны» оскорбляли нападающего Усмана Дембеле перед тренировкой накануне Кубка Гампера, сообщает Sport.es.

Ранее сообщалось, что Дембеле близок к тому, чтобы покинуть «Барселону» и продолжить карьеру в «ПСЖ». Отмечалось, что футболист уже согласовал условия личного контракта с парижанами. В случае трансфера Дембеле подпишет пятилетнее соглашение с «ПСЖ» с заработной платой в размере € 16 млн за сезон.

Дембеле защищает цвета «Барселоны» с 2017 года. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2024 года.

В сезоне-2022/2023 на счету Дембеле 35 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и девятью результативными передачами.

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