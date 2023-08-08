Болельщики «Барселоны» оскорбляли Усмана Дембеле перед тренировкой
Поделиться
Болельщики «Барселоны» оскорбляли нападающего Усмана Дембеле перед тренировкой накануне Кубка Гампера, сообщает Sport.es.
Ранее сообщалось, что Дембеле близок к тому, чтобы покинуть «Барселону» и продолжить карьеру в «ПСЖ». Отмечалось, что футболист уже согласовал условия личного контракта с парижанами. В случае трансфера Дембеле подпишет пятилетнее соглашение с «ПСЖ» с заработной платой в размере € 16 млн за сезон.
Дембеле защищает цвета «Барселоны» с 2017 года. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2024 года.
В сезоне-2022/2023 на счету Дембеле 35 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и девятью результативными передачами.
Материалы по теме
Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы:
Комментарии
- 8 августа 2023
-
01:58
-
01:54
-
01:43
-
01:42
-
01:38
-
01:32
-
01:25
-
00:57
-
00:52
-
00:48
-
00:38
-
00:33
-
00:33
-
00:26
-
00:20
-
00:20
- 7 августа 2023
-
23:58
-
23:58
-
23:50
-
23:41
-
23:35
-
23:34
-
23:32
-
23:30
-
23:22
-
23:15
-
23:14
-
23:08
-
22:58
-
22:51
-
22:44
-
22:36
-
22:20
-
22:18
-
22:17
Партнерский контент