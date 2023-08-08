Моуринью рассказал, как Абрамович покупал игроков в «Челси»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о работе с бывшим владельцем «Челси» Романом Абрамовичем.
«Один президент сказал мне: «Ты разбираешься в футболе, а я — в цифрах». Это был Абрамович. «Если тебе нужен этот игрок, ты его получишь», — сказал он мне. Это был Эссьен. «Лион» хотел аморальную сумму, но он подписал его.
Когда у тебя есть такая привилегия, ты можешь решать, как играть, и искать альтернативы. Если нет, то приходится приспосабливаться», — приводит слова Моуринью Corriere dello Sport.
Роман Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. После санкций, выдвинутых против российских олигархов в 2022 году, бизнесмен принял решение продать английский клуб. В эпоху Абрамовича «Челси» за 19 лет пять раз становился чемпионом Англии, пять раз выигрывал Кубок Англии, три раза выигрывал Кубок лиги, два раза выигрывал Суперкубок Англии, по два раза побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы, один раз становился обладателем Суперкубка УЕФА и один раз одержал победу в клубном чемпионате мира.
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