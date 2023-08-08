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«L’Equipe — это L’Efake». Отец Неймара о слухах по поводу возможного ухода игрока из «ПСЖ»

Отец нападающего «ПСЖ» Неймара прокомментировал L’Équipe о том, что игрок сказал руководству парижан, что хочет покинуть клуб в летнее трансферное окно.

«Я не могу подтвердить новость, которой не было. L’Equipe — это L’Efake», — приводит слова отца Неймара Premier League Brasil.

Ранее сообщалось, что Неймар может продолжить карьеру в «Барселоне». Футболист может стать частью сделки по приобретению нападающего каталонского клуба Усмана Дембеле.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года, куда перешёл из «Барселоны». Парижский клуб заплатил за бразильского нападающего € 222 млн. Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до 2025 года.

В сезоне-2022/2023 Неймар провёл за «ПСЖ» 29 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 17 результативных передач.

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