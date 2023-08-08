«Бавария» отреагировала на обвинения в расизме от советника Садио Мане

Пресс-служба «Баварии» отреагировала на заявление Бакари Сиссе, советника нападающего «Аль-Насра» Садио Мане, в котором он обвинил мюнхенский клуб в расизме по отношению к сенегальскому футболисту.

«Мы расторгли контракт по обоюдному согласию. Обвинения в расизме беспочвенны, потому что нам нравился Мане и как игрок, и как человек. Но, к сожалению, мы не смогли достичь вместе запланированных целей. Такое бывает в футболе. Мы желаем Садио всего самого наилучшего в новом клубе, всех успехов», — цитирует пресс-службу «Баварии» журналист Максимилиан Кох в «твиттере».

Мане перешёл в мюнхенскую «Баварию» из «Ливерпуля» за € 32 млн прошлым летом. За немецкий клуб игрок провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и шестью результативными передачами.

1 августа саудовский «Аль-Наср» объявил о подписании соглашения с нападающим.