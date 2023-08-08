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Гурцкая ответил на слова игрока «Зенита» Коваленко, который назвал его клоуном

Гурцкая ответил на слова игрока «Зенита» Коваленко, который назвал его клоуном
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Футбольный агент Тимур Гурцкая отреагировал на оскорбление от полузащитника «Зенита» Александра Коваленко.

«Если бы это сказал интересный мне персонаж для дискуссии — Глушаков, Дзюба или Слуцкий — я бы отвечал на это. Я не могу на равных разговаривать… Мальчик не попадает в состав команды, которая проигрывает. Он сидит на лавке. И в его личном понимании он звезда РПЛ.

Я-то из уважения к нему говорю, что ему надо идти в аренду и играть. И один из главных клубов, куда его могли бы отдать в аренду, это «Крылья Советов». Я понимаю позицию 19-летнего парня, который переходил как будто бы в статусе топ-игрока, и ему дали сыграть там 9 минут времени.

Я вообще не хочу с ребёнком в какую-то дискуссию вступать. Этому парню, чтобы развиваться как футболисту, а не сидеть из-за денег в «Зените», надо идти в аренду.

Будет ли аренда Коваленко? Велика вероятность, что будет», – сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

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