Гурцкая ответил на слова игрока «Зенита» Коваленко, который назвал его клоуном

Футбольный агент Тимур Гурцкая отреагировал на оскорбление от полузащитника «Зенита» Александра Коваленко.

«Если бы это сказал интересный мне персонаж для дискуссии — Глушаков, Дзюба или Слуцкий — я бы отвечал на это. Я не могу на равных разговаривать… Мальчик не попадает в состав команды, которая проигрывает. Он сидит на лавке. И в его личном понимании он звезда РПЛ.

Я-то из уважения к нему говорю, что ему надо идти в аренду и играть. И один из главных клубов, куда его могли бы отдать в аренду, это «Крылья Советов». Я понимаю позицию 19-летнего парня, который переходил как будто бы в статусе топ-игрока, и ему дали сыграть там 9 минут времени.

Я вообще не хочу с ребёнком в какую-то дискуссию вступать. Этому парню, чтобы развиваться как футболисту, а не сидеть из-за денег в «Зените», надо идти в аренду.

Будет ли аренда Коваленко? Велика вероятность, что будет», – сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».