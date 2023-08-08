Кубок России, 8 августа: расписание матчей игрового дня

Сегодня, 8 августа, состоятся встречи 2-го тура группового этапа Пути Российской Премьер-Лиги Фонбет Кубка России.

Матчи 8 августа (время начала — московское):

16:15. «Урал» (Екатеринбург) — «Ростов»;

18:30. «Рубин» (Казань) — «Локомотив» (Москва);

20:45. «Спартак» (Москва) — «Пари Нижний Новгород».

Напомним, в 1-м туре группового этапа «Урал» проиграл «Локомотиву (1:2), «Ростов» обыграл «Рубин» (1:0), «Спартак» на выезде оказался сильнее «Краснодара» (2:1), а «Пари НН» добился победы над московским «Динамо» в серии послематчевых пенальти.

В прошлом розыгрыше Кубка России победителем стал московский ЦСКА. В решающем матче армейцы в серии 11-метровых ударов одолели «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).