Лига чемпионов, 8 августа: расписание матчей игрового дня
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Сегодня, 8 августа, состоятся первые встречи двухматчевых противостояний третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2023/2024.
Матчи 8 августа (время начала — московское):
21:00. «Копенгаген» (Дания) — «Спарта» (Прага, Чехия);
21:00. «Ракув» (Польша) — «Арис» (Кипр);
21:30. ПСВ (Нидерланды) — «Штурм» (Австрия);
21:45. АЕК (Греция) — «Динамо» (Загреб, Хорватия);
21:45. «Клаксвик» (Фарерские острова) — «Мольде» (Норвегия);
22:00. «Брага» (Португалия) — «Бачка-Топола» (Сербия);
22:00. «Олимпия» (Любляна, Словения) — «Галатасарай» (Турция).
В финале Лиги чемпионов сезона--2022/2023 встречались миланский «Интер» и «Манчестер Сити». Победу в решающем матче главного еврокубка одержали подопечные Хосепа Гвардиолы со счётом 1:0.
Комментарии
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