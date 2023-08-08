Лига чемпионов, 8 августа: расписание матчей игрового дня

Сегодня, 8 августа, состоятся первые встречи двухматчевых противостояний третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Матчи 8 августа (время начала — московское):

21:00. «Копенгаген» (Дания) — «Спарта» (Прага, Чехия);

21:00. «Ракув» (Польша) — «Арис» (Кипр);

21:30. ПСВ (Нидерланды) — «Штурм» (Австрия);

21:45. АЕК (Греция) — «Динамо» (Загреб, Хорватия);

21:45. «Клаксвик» (Фарерские острова) — «Мольде» (Норвегия);

22:00. «Брага» (Португалия) — «Бачка-Топола» (Сербия);

22:00. «Олимпия» (Любляна, Словения) — «Галатасарай» (Турция).

В финале Лиги чемпионов сезона--2022/2023 встречались миланский «Интер» и «Манчестер Сити». Победу в решающем матче главного еврокубка одержали подопечные Хосепа Гвардиолы со счётом 1:0.