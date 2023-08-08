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Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал, сколько клуб потратил на трансферы летом

Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал, сколько клуб потратил на трансферы летом
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Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал о бюджете московской команды на сезон-2023/2024.

«Трансферы, которые были, это вложение в наше будущее. Очень часто цифры, звучащие в медиа, очень далеки от реальности. Сколько мы потратили на трасферы, нет клубов с таким бюджетом. Не скажу точную цифру, но точно меньше, чем бюджет самого бюджетного клуба в ФНЛ. Очень часто цифры рисуются где-то даже с лишним ноликом. Может быть, кому-то это интересно, но далеко от правды.

Мы живём сезонами. На этот сезон бюджет корректировался с пониманием, что мы будем в ФНЛ. Дальше будем смотреть, где будем находиться весной. Мы понимаем, куда двигаемся дальше с точки зрения развития клуба, поэтому перераспределили бюджет — увеличили бюджеты на академию, на вторую команду, потому что это будущее «Торпедо», — сказал Савин в эфире программы «Футбол России».

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