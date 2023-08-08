Фанаты Лионеля Месси устроили драку во время матча с «Далласом»
Поделиться
Фанаты нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси устроили драку во время матча 1/8 финала Кубка Лиг MLS + MX с «Далласом», сообщает Daily Mail.
По данным источника, четверо болельщиков, в том числе один мужчина в футболке Месси и девушка устроили драку на трибунах стадиона.
Фанаты «Далласа» подрались с фанатами Месси
Отмечается, по итогам драки был задержан один человек.
Напомним, сам матч завершился победой «Интер Майами» в серии послематчевых пенальти. Месси в этой встрече оформил дубль. Аргентинец формил третий дубль подряд. Перед этим он забил по два мяча в ворота «Орландо Сити» и «Атланты».
Месси провёл за «Интер Майами» четыре матча, в которых записал в свой актив семь голов.
В следующем матче «Интер Майами» встретится с «Шарлотт»
Комментарии
- 8 августа 2023
-
04:47
-
04:36
-
03:42
-
03:33
-
03:20
-
03:07
-
03:06
-
02:53
-
02:33
-
02:30
-
02:23
-
01:58
-
01:54
-
01:43
-
01:42
-
01:38
-
01:32
-
01:25
-
00:57
-
00:52
-
00:48
-
00:38
-
00:33
-
00:33
-
00:26
-
00:20
-
00:20
- 7 августа 2023
-
23:58
-
23:58
-
23:50
-
23:41
-
23:35
-
23:34
-
23:32
-
23:30
Партнерский контент