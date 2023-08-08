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Фанаты Лионеля Месси устроили драку во время матча с «Далласом»

Фанаты нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси устроили драку во время матча 1/8 финала Кубка Лиг MLS + MX с «Далласом», сообщает Daily Mail.

По данным источника, четверо болельщиков, в том числе один мужчина в футболке Месси и девушка устроили драку на трибунах стадиона.

Фанаты «Далласа» подрались с фанатами Месси

Отмечается, по итогам драки был задержан один человек.

Напомним, сам матч завершился победой «Интер Майами» в серии послематчевых пенальти. Месси в этой встрече оформил дубль. Аргентинец формил третий дубль подряд. Перед этим он забил по два мяча в ворота «Орландо Сити» и «Атланты».

Месси провёл за «Интер Майами» четыре матча, в которых записал в свой актив семь голов.

В следующем матче «Интер Майами» встретится с «Шарлотт»

