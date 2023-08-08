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Саудовский клуб предложил Неймару зарплату € 300-400 млн

Саудовский клуб предложил Неймару зарплату € 300-400 млн
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Недавно появилась информация о том, что Неймар известил руководство «ПСЖ» о своём желании покинуть клуб и вернуться в «Барселону». Однако у бразильца есть и другие варианты продолжения карьеры, сообщает Footmercato.

По сведениям источника, Неймар получил предложение из Саудовской Аравии с зарплатой от 300 до 400 миллионов евро.

В то же время, по информации RMC Sport, окружение игрока ведёт переговоры с «Челси». Новый главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике хочет, чтобы Неймар остался, но бразилец настроен уходить. Возвращение в «Барселону» — приоритетный, но маловероятный вариант, так как Хави не поддерживает эту идею.

В подписании звезды «ПСЖ» также заинтересован один из бразильских клубов, но Неймар ещё не хочет возвращаться на родину.

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