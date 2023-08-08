Хави не поддерживает идею возвращения Неймара в «Барселону»

Полузащитник «ПСЖ» Неймар продолжает предлагать свои услуги «Барселоне», сообщает журналист Жерар Ромеро.

По сведениям источника, бразилец даже готов пойти на сокращение зарплаты ради возвращения в каталонский клуб. Жоан Лапорта и часть правления поддерживают такую идею. Однако главный тренер каталонского клуба Хави против возвращения Неймара в команду.

Хави чётко осознает, что бразилец — не тот футболист, который сейчас нужен «Барсе», и что его время в клубе уже прошло. Руководство считает возможный трансфер Неймара удачной идеей с маркетинговой точки зрения, но со спортивной — в трансфере есть сомнения.

Ранее сообщалось, что Неймар получил предложение из Саудовской Аравии с зарплатой от 300 до 400 миллионов евро.