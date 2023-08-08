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Рубин — Локомотив, 8 августа: во сколько начнётся матч Кубка России, где смотреть прямую трансляцию

«Рубин» — «Локомотив»: во сколько матч Кубка России, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 8 августа, состоится матч 2-го тура Пути РПЛ Кубка России между казанским «Рубином» и столичным «Локомотивом». Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Владимиром Москалёвым (Воронеж). Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Последняя встреча команд в рамках Российской Премьер-Лиги завершилась ничьей (2:2).

В прошедшем сезоне Первой лиги «Рубин» стал победителем, набрав 69 очков в 34 матчах. «Локомотив» по итогам прошлого розыгрыша занял восьмое место в РПЛ, набрав 45 очков в 30 матчах. В 1-м туре нового сезона Кубка России «Рубин» уступил «Ростову» со счётом 0:1, а «Локомотив» переиграл «Урал» (2:1).

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