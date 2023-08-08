Фати готов покинуть «Барселону»

Вингер «Барселоны» Ансу Фати больше не исключает свой трансфер в другую команду, сообщает Relevo.

Ранее 20-летний футболист хотел остаться и бороться за место в старте, однако сейчас изменил своё мнение.

Недавно появились слухи о заинтересованности в нём со стороны «Аль-Хиляля» и «ПСЖ».

20-летний Фати выступает за команды структуры «Барселоны» с 2012 года. В 109 матчах за основной состав сине-гранатовых форвард забил 29 голов и отдал 10 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2027 года. Сообщалось, что «Барселона» готова продать Фати, который так и не может играть на высоком уровне всё время из-за постоянных травм. Отец игрока также выступал за уход своего сына из «Барселоны».