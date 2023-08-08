«Спартак» — «Пари НН»: во сколько матч Кубка России, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 8 августа, состоится матч 2-го тура Пути РПЛ Кубка России между московским «Спартаком» и «Пари Нижний Новгород». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Цыганком (Владивосток). Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Последняя встреча команд в рамках Российской Премьер-Лиги завершилась ничьей (0:0).

В прошедшем сезоне чемпионата России «Спартак» стал бронзовым призёром, набрав 54 очка в 30 матчах. «Пари НН» по итогам прошлого розыгрыша занял 13-е место в РПЛ, набрав 30 очков в 30 матчах. В 1-м туре нового сезона Кубка России «Спартак» обыграл «Краснодар» со счётом 2:1, а «Пари НН» переиграл «Динамо» со счётом 2:1 после серии послематчевых пенальти.