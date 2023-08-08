Виталий Дьяков: «Зенит» пока играет не в полную силу

Российский защитник Виталий Дьяков поделился эмоциями от матча 3-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо».
«Зенит» пока играет вообще не в полную силу. Команда явно находится не в лучших кондициях. «Динамо» вырвало в конце победу, но это было заслуженно. Они выиграли у соперников абсолютно по делу. Личка ещё в «Оренбурге» всем доказал и показал, что строит он очень играющие команды. В «Оренбурге» у него были проблемы в обороне – команда много пропускала голов. И сейчас это касается и «Динамо». Но в атаке у его команд очень приличная игра. А в обороне всё наладить гораздо проще. «Динамо» надо усилить позиции в обороне. Не хватает крайних и центральных защитников. Они пока не совсем хорошо выполняют все требования», — приводит слова Дьякова телеграм-канал радио «Движение».
Напомним, «Динамо» переиграло «Зенит» со счётом 3:2.
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