«Величайший в истории». Президент ФИФА в восторге от ЖЧМ-2023 в Австралии и Новой Зеландии

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о женском чемпионате мира, который проходит в Австралии и Новой Зеландии.
«На сегодняшний день было десять матчей с посещаемостью более 40 тыс. человек, показывающих, что этот чемпионат мира по футболу среди женщин перешёл от командного турнира к глобальному мероприятию. Вот почему мы являемся свидетелями величайшего и рекордного по числу зрителей чемпионата мира по футболу среди женщин», – приводит слова Инфантино Stuff.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
Рекордсменом по числу побед на женском чемпионате мира является сборная США, завоевавшая четыре трофея.
- 8 августа 2023
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