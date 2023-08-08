«Спартак» может купить защитника «Браги», «Адмирал» разгромил «Сочи». Главное к утру

Московский «Спартак» заинтересован в приобретении защитника «Браги» Тормены, «Адмирал» нанёс разгромное поражение «Сочи», аргентинский форвард «Интер Майами» вошёл в четвёрку лучших бомбардиров за всю историю клуба. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Источник: «Спартак» ведёт переговоры по трансферу защитника «Браги».
2. «Адмирал» разгромил «Сочи» со счётом 5:0 и досрочно стал победителем Sochi Hockey Open.
3. Месси вошёл в топ-4 лучших бомбардиров в истории «Интер Майами». Он перешёл в клуб в июне.
4. Международная федерация тяжёлой атлетики не допустила россиян до чемпионата мира — 2023.
5. «ПСЖ» объявил о переходе Гонсалу Рамуша из «Бенфики».
6. Монтойя: в Ф-1 есть 7–8 человек, которые станут чемпионами на машине Ферстаппена.
7. «Спартак» заявил Олега Рябчука в РПЛ как гражданина Португалии.
8. «После такого Ренан, вероятно, присядет на лавку». Бубнов — о матче «Зенита» с «Динамо».
9. Моуринью рассказал, как Абрамович покупал игроков в «Челси».
10. Слуцкий: Рябчук — это не Дуглас Сантос и не Айртон. 6 млн за него — большая переплата.
- 8 августа 2023
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