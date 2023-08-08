«Зенит» не чемпион, у «Спартака» «любимый» судья. Премьер-лига несправедливости #43

Представляем 43-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают яркий 3-й тур РПЛ. Сразу два топ-матча завершились с неожиданным счётом, а «Спартак» феерично съездил в Казань. Это и многое другое — в свежем выпуске.

Телеграм-канал Миши:

Инсайды от Андрея:

Аудиоверсия выпуска:

Таймкоды:

0:00 — Всем привет!

0:53 — Важное объявление

1:18 — Карпин съездил в Самару и вляпался в историю

6:14 — «Спартак», Кукуляк, перспективы чемпионства

19:44 — Андрей так обрадовался победе ЦСКА в дерби, что устроил перформанс

32:11 — Такой «Зенит» не станет чемпионом

45:55 — РПЛ стала ещё интереснее, но за «Факел» страшно

50:13 — «Краснодар» снова выиграл, ничего необычного

50:49 — Бойня в Оренбурге и флешбэк в 2010-й

53:31 — Первая победа «Ахмата» в сезоне

54:38 — Таблица, расписание следующего тура и прощальные слова