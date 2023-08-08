Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСВ Эйндховен — Штурм. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Леонид Слуцкий назвал главное преимущество «Спартака» перед «Краснодаром»

Леонид Слуцкий назвал главное преимущество «Спартака» перед «Краснодаром»
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Леонид Слуцкий прокомментировал победу «Спартака» над «Рубином» (4:1) в 3-м туре Российской Премьер-Лиги, а также отметил разнообразие в атаке красно-белых.

«Спартак» играл с запредельным преимуществом, оно было нечеловеческим. Что мне нравится в «Спартаке», так это разнообразие атаки. Хотите сужение фланговых игроков, насыщение центральной зоны, взаимодействие, вбегание? Пожалуйста. Хотите активные фланги? Пожалуйста. Хотите удлинение? Пожалуйста. Хотите Соболева в роли плеймейкера между линиями? Пожалуйста.

«Спартак» настолько разнообразен в атаке, в отличие от «Краснодара», что это даёт внутренне больше оснований говорить, что через стилистические особенности у них больше шансов набирать очки», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Леонид Слуцкий составил символическую сборную 3-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023