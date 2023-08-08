Леонид Слуцкий назвал главное преимущество «Спартака» перед «Краснодаром»

Футбольный эксперт Леонид Слуцкий прокомментировал победу «Спартака» над «Рубином» (4:1) в 3-м туре Российской Премьер-Лиги, а также отметил разнообразие в атаке красно-белых.

«Спартак» играл с запредельным преимуществом, оно было нечеловеческим. Что мне нравится в «Спартаке», так это разнообразие атаки. Хотите сужение фланговых игроков, насыщение центральной зоны, взаимодействие, вбегание? Пожалуйста. Хотите активные фланги? Пожалуйста. Хотите удлинение? Пожалуйста. Хотите Соболева в роли плеймейкера между линиями? Пожалуйста.

«Спартак» настолько разнообразен в атаке, в отличие от «Краснодара», что это даёт внутренне больше оснований говорить, что через стилистические особенности у них больше шансов набирать очки», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».