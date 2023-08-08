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Агент Жорже Мендеш имеет отношение сразу к девяти переходам игроков в «ПСЖ» за год

Известный португальский футбольный агент Жорже Мендеш устроил девять своих клиентов во французский «ПСЖ» с июня 2022 года. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, Мендеш прямо или косвенно имеет отношение к переходам португальцев Витиньи, Ренату Саншеша и Гонсалу Рамуша, испанцев Карлоса Солера, Фабиана Руиса и Марко Асенсио, уругвайца Мануэля Угарте, южнокорейца Ли Кан Ина и итальянца Шера Ндура.

Отметим, что Рамуш, Асенсио, Угарте, Ли Кан Ин и Ндур перешли в «ПСЖ» в нынешнее трансферное окно.

Напомним, спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш — соотечественник известного агента.

В прошлом сезоне «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции, однако летом у парижан сменился главный тренер — место Кристофа Галтье занял Луис Энрике.

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