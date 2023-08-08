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«Айнтрахт» рассматривает форварда «ПСЖ» Экитике как потенциальную замену Коло Муани

«Айнтрахт» рассматривает форварда «ПСЖ» Экитике как потенциальную замену Коло Муани
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Франкфуртский «Айнтрахт» рассматривает кандидатуру нападающего французского «ПСЖ» Уго Экитике в качестве потенциальной замены форварду Рандалю Коло Муани. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

По информации источника, «Айнтрахт» не готов рассматривать вариант с обменом Коло Муани на какого-либо футболиста с доплатой. Франкфуртцы требуют за своего форварда € 100 млн плюс бонусы.

Отметим, что «ПСЖ» является одним из главных претендентов на подписание Коло Муани. По последней информации, игрок сообщил руководству «Айнтрахта» о желании уйти этим летом.

В прошлом сезоне 24-летний Коло Муани забил 23 гола и сделал 17 голевых передач в 46 матчах за «Айнтрахт».

21-летний Экитике в прошлом сезоне провёл 32 игры за «ПСЖ», отметившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными пасами.

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