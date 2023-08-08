Варан — FA: почему к нашему мнению не прислушиваются? Мы хотим защитить футбол

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан высказался о новых поправках к правилам, принятым Футбольной ассоциацией Англии (FA), заявив, что чиновники не прислушиваются к мнению игроков и тренеров, что идёт во вред футболу.

«На прошлой неделе у нас была встреча с FA. Они выпустили новые рекомендации судьям по правилам и решениям.

Мы, футболисты и тренеры, уже много лет разделяем опасения по поводу того, что матчей слишком много, расписание перегружено, что опасно для физического и психического благополучия игроков.

Несмотря на наше мнение, они дали новые рекомендации: более длительные матчи, больше интенсивности, меньше эмоций, которые должны демонстрировать игроки. Мы просто хотим быть в хорошей форме, выкладываться на 100 процентов ради нашего клуба и болельщиков. Почему к нашему мнению не прислушиваются?

Как игрок я понимаю, что обладаю большими привилегиями. Я занимаюсь любимым делом каждый день, но я чувствую, что эти изменения наносят ущерб нашей игре. Мы хотим играть на максимально возможном уровне и демонстрировать потрясающую игру, чтобы радовать фанатов каждую неделю.

Я считаю важным, чтобы мы, игроки и тренеры, обратили внимание на важные вопросы, так как мы хотим защитить игру, которую любим, и сделать всё возможное для болельщиков», — написал Варан в своих социальных сетях.

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