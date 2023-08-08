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Кайседо пропустил тренировку «Брайтона», чтобы форсировать свой переход в «Челси»

Кайседо пропустил тренировку «Брайтона», чтобы форсировать свой переход в «Челси»
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Полузащитник английского «Брайтона» Мойсес Кайседо пропустил тренировочное занятие своей команды, чтобы добиться трансфера в лондонский «Челси» в нынешнее трансферное окно. Об этом сообщает Evening Standard.

По информации источника, «Брайтон» отклонил уже три предложения «Челси» по переходу Кайседо и оценивает эквадорского полузащитника в £ 100 млн (€ 116 млн). Отмечается, что сам футболист стремится перейти в лондонский клуб.

21-летний Кайседо связан контрактом с «Брайтоном» до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает эквадорского полузащитника в € 75 млн.

В прошлом сезоне Кайседо провёл 43 матча в составе «Брайтона», отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

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