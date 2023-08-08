Слуцкий — о проблемах «Локомотива»: нельзя играть с такой парой защитников

Футбольный эксперт Леонид Слуцкий отреагировал на результат матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Локомотивом» (4:1). Специалист отметил, что у железнодорожников страдает центральная зона обороны.

«Первые 25 минут матча проходили под преимущество «Локомотива», там было 2,5 момента. ЦСКА терпел, оборонялся. Затем случился пенальти, когда Самошников совершил необязательный фол, и, собственно говоря, всё. Нельзя с такой парой защитников, как у «Локомотива», причём в разных сочетаниях… Нужно иметь хотя бы одного, который управляет обороной», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Локомотив» в трёх матчах чемпионата России набрал четыре очка и занимает в турнирной таблице девятое место.