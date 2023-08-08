Колумбия — Ямайка: стартовые составы на матч 1/8 финала ЖЧМ-2023

Сегодня, 8 августа, на стадионе «ААМИ Парк — Мельбурн Ректангулар» в Мельбурне (Австралия) пройдёт матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женщин. Встретятся сборные Колумбии и Ямайки. Стартовый свисток Кейт Ясевич прозвучит в 11:00 мск.

Стартовые составы команд:

Колумбия: Перез, Каролина Ариас, Даниэла Ариас, Гузман, Карабалль, Гарсия, Дуранго, Рамирез, Сантос, Кайседо, Усме.

Ямайка: Спенсер, Блэквуд, Эллисон Суоби, Шантель Суоби, Уилтшир, Сэмпсон, Спенс, Браун, Картер, Шоу, ван Зантен.

Победитель этого матча сыграет в четвертьфинале чемпионата мира с командой Англии, которая в серии пенальти обыграла сборную Нигерии. Действующим победителем первенства мира является команда США, выигравшая турнир дважды подряд.