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В Греции болельщик АЕКа скончался из-за ножевых ран после драки с фанатами «Динамо» Загреб

В Греции болельщик АЕКа скончался из-за ножевых ран после драки с фанатами «Динамо» Загреб
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В одном из пригородов столицы Греции Афин произошла драка между болельщиками местного АЕКа и фанатами загребского «Динамо». Об этом сообщает L'Equipe со ссылкой на греческую полицию.

По информации источника, во время драки ультрас ранения получили как минимум шесть человек. 22-летний мужчина, болельщик АЕКа, получил ножевое ранение и был доставлен в афинскую больницу, где скончался от полученных повреждений.

Матч АЕКа и загребского «Динамо» в рамках квалификации Лиги чемпионов пройдёт уже сегодня, 8 августа. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Ответная встреча соперников запланирована на 15 августа. Она пройдёт в Загребе (Хорватия). Победитель противостояния выйдет в раунд плей-офф.

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