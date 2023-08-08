Слуцкий — о «Динамо»: вдлинную добиться результата будет тяжеловато
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Футбольный эксперт Леонид Слуцкий высказался о матче между «Зенитом» и «Динамо» (2:3) в Российской Премьер-Лиге, а также оценил перспективы московской команды в нынешнем сезоне.
«Динамо» будет всегда забивать и пропускать. Чем этот матч отличается от игр в Самаре и Краснодаре? Только счётом в пользу «Динамо». В этой игре выиграли, но вдлинную добиться результата будет тяжеловато. Не могу назвать второй тайм с «Зенитом» смелым. Думал, что матч так и закончится со счётом 2:2», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Тренирует «Динамо» с нового сезона Марцел Личка. Ранее чешский специалист трудился в «Оренбурге», с которым вернулся в чемпионат России и в первый же сезон занял седьмое место.
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