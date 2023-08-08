Агент Тюкавина: Костя — один из лучших, он как киллер

Футбольный менеджер Алексей Сафонов высоко оценил способности своего клиента — нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина. По мнению агента, Тюкавин — один из лучших игроков в Российской Премьер-Лиге. Сафонов сравнил форварда «Динамо» с киллером.
«Я не люблю эти авансы, он игрок, которого и грязью поливали, и прочее, но Костя делает свою работу, как киллер. Один из лучших. Я не хочу говорить, что он лучший, загонять его в какие-то рамки — это неправильно», — приводит слова Алексея Сафонова «РБ Спорт».
Напомним, 6 августа в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом» Константин Тюкавин отметился двумя голами за «Динамо». Благодаря забившему гол на последних минутах встречи Вячеславу Грулёву московская команда обыграла «Зенит» на поле соперника со счётом 3:2. Для петербуржцев это первое поражение в сезоне.
- 8 августа 2023
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