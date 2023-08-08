Игрок «Спартака» Игнатов: плотный календарь? Лучше играть, нам это нравится
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23-летний российский полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов после матча чемпионата России с казанским «Рубином» ответил на вопрос о плотности графика красно-белых. По его мнению, лучше больше играть в плотном графике, чем иметь большие перерывы между матчами.
«Конечно, лучше играть. Я видел, что Зина после прошлой игры давал интервью. Хорошо, когда играем. Я полностью его поддерживаю. Конечно, нам нравится играть», — сказал Михаил Игнатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, в последнем туре РПЛ «Спартак» обыграл казанский «Рубин» со счётом 4:1. Ранее были обыграны «Балтика» (2:1) и «Оренбург» (3:2). Красно-белые набрали девять очков из девяти возможных.
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