«Зенит» попросил КДК отменить красную карточку Барриоса, полученную в матче с «Динамо»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Александр Григорьянц сообщил, что санкт-петербургский «Зенит» выступил с просьбой отменить красную карточку полузащитника Вильмара Барриоса, полученную колумбийцем в матче 3-го тура РПЛ с московским «Динамо» (2:3).

«Зенит» обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку Вильмару Барриосу. Что касается Макарова и «Динамо», мы их также пригласили на заседание. Московский клуб предоставил все необходимые медицинские документы по Денису», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».

Напомним, Барриос сфолил на полузащитнике «Динамо» Денисе Макарове в концовке матча 3-го тура. Красная карточка была показана игроку «Зенита» после просмотра VAR. От состояния здоровья Макарова может зависеть длительность дисквалификации Барриоса.