В РФС рассказали о процессе поиска соперников для сборной России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о процессе поиска потенциальных соперников для сборной России по футболу в товарищеских матчах. По словам футбольного чиновника, РФС контактировал с коллегами из Мали, но проведение матча не состоится из-за несовпадающих графиков сборных России и Мали.

«Месяц назад мы общались с коллегами из Мали. Мы не совпали по графикам с ними, у них два матча запланированы в сентябре. Но на момент нашего обращения они не были отображены в системе ФИФА.

Мы много с какими странами взаимодействуем, отправляем письма. Кто‑то узнал, что мы в Мали отправили, и началось… Мы и в Мали отправили, и в Буркина‑Фасо, и ещё в целый ряд стран.

Возможно ли в теории турне сборной России по Африке? Сейчас это очень сложно, потому что есть единый для нас и для других стран календарь. Футболисты сосредоточены на чемпионате России и Кубке. Для такого турне нужно поломать клубные соревнования, а это неправильно. Сейчас клубный футбол за счёт интенсивного чемпионата и благодаря обновлённой формуле Кубка России занимает очень много времени. Футболисты обеспечены нагрузкой. Институт сборных страдает, да, ему сложнее, это очевидное последствие санкций. Отмечу другое: нам удалось обеспечить футболистов соревнованиями, болельщиков — зрелищем на внутрироссийской арене. Это тоже немаловажно», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».