Форвард «Локомотива» Вильсон Изидор интересен «Марселю» и другим клубам Лиги 1

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор привлёк к себе внимание нескольких команд французской Лиги 1. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, «Марсель» — одна из команд, заинтересованных в приобретении Изидора. «Провансальцы» работают над трансфером нападающего «Локомотива», однако для его подписания французам необходимо расстаться с кем-то из пары форварда Дженгиза Ундера и полузащитника Руслана Малиновского.

22-летний Изидор перешёл в «Локомотив» в январе 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает нападающего в € 6 млн.

В нынешнем сезоне Изидор сыграл четыре матча во всех турнирах, отметившись двумя голами и одним голевым пасом.