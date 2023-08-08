«Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить работу Кукуляка в матче с «Рубином»
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой оценить работу главного судьи матча с «Рубином» (4:1) Евгения Кукуляка. Встреча между командами прошла в 3-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Да, мы обратились в ЭСК», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
На 37-й минуте матча в ворота «Спартака» был назначен штрафной, после которого «Рубин» сравнял счёт. В московской команде считают, что полузащитник Руслан Литвинов не фолил на Марате Апшацеве. Однако этот эпизод не повлиял на матч: «Спартак» позднее забил три мяча и выиграл игру, одержав третью победу подряд в чемпионате России. Красно-белые возглавляют турнирную таблицу.
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