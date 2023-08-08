В «Спартаке» объяснили, почему внесли Рябчука в заявку как гражданина Португалии

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему клуб заявил защитника Олега Рябчука в РПЛ как гражданина Португалии, несмотря на то что футболист играл за сборную Молдавии.

«С чем связана заявка Рябчука как гражданина Португалии, а не Молдавии? Это технический момент, связанный с оформлением документов: срок действия португальского паспорта Рябчука дольше», — приводит слова Зеленова Sport24.

25-летний Рябчук перешёл в «Спартак» из греческого «Олимпиакоса». Официально о трансфере защитника было объявлено вчера, 7 августа. За новую команду Рябчук будет играть под вторым номером.

У Рябчука двойное гражданство, однако на международном уровне он сыграл более 40 матчей за сборную Молдовы.