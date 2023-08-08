«Никогда не забуду». Аргентинский футболист получил от Месси в подарок футболку

Атакующий полузащитник «Далласа» Алан Веласко после матча с «Интер Майами» (4:4, 3:5) в 1/8 финала Кубка лиг MLS + MX получил от соотечественника, нападающего соперника Лионеля Месси, в подарок футболку.

Фото: Кадр из трансляции матча «Даллас» — «Интер Майами» на Apple TV

«Это игра, которую я никогда в жизни не забуду. Я играл против Месси, а после он подарил мне футболку и обнял. Попросил его об этом, счастлив, что получилось», — приводит слова Веласко ESPN.

Напомним, в матче 1/8 финала Кубка лиг MLS + MX с «Далласом» Месси оформил дубль. Теперь в активе аргентинского форварда семь забитых голов в четырёх матчах за американский клуб, что позволило ему подняться на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба, сравнявшись с Хосефом Мартинесом, Льюисом Морганом и Родольфо Писарро.

Лучшим бомбардиром «Интер Майами» является Гонсало Игуаин, на счету которого 29 голов. Второе место по этому показателю занимает Леонардо Кампана (16 голов). Замыкает тройку Роберт Тэйлор (8).

Фанаты «Далласа» подрались с фанатами Месси. Видеоролик: