Неизвестный мужчина выбежал на поле во время матча женского ЧМ-2023
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Во время матча женского чемпионата мира 2023 года в Австралии и Новой Зеландии, в котором встречались сборные Колумбии и Ямайки (1:0), на поле стадиона «ААМИ Парк — Мельбурн Ректангулар» выбежал неизвестный мужчина.
Личность выбежавшего на поле мужчины пока неизвестна. Также непонятны причины, побудившие его сделать это. Появившегося на поле болельщика с отличительными знаками сборной Колумбии удалось задержать и заставить покинуть игровое пространство.
Единственный гол в матче женских сборных Колумбии и Ямайки на женском чемпионате мира 2023 года забила Каталина Усме с передачи Аны Гузман на 51-й минуте.
Колумбия сыграет в четвертьфинале чемпионата мира с командой Англии, которая в серии пенальти обыграла сборную Нигерии.
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