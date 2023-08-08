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Неизвестный мужчина выбежал на поле во время матча женского ЧМ-2023

Неизвестный мужчина выбежал на поле во время матча женского ЧМ-2023
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Во время матча женского чемпионата мира 2023 года в Австралии и Новой Зеландии, в котором встречались сборные Колумбии и Ямайки (1:0), на поле стадиона «ААМИ Парк — Мельбурн Ректангулар» выбежал неизвестный мужчина.

Личность выбежавшего на поле мужчины пока неизвестна. Также непонятны причины, побудившие его сделать это. Появившегося на поле болельщика с отличительными знаками сборной Колумбии удалось задержать и заставить покинуть игровое пространство.

Единственный гол в матче женских сборных Колумбии и Ямайки на женском чемпионате мира 2023 года забила Каталина Усме с передачи Аны Гузман на 51-й минуте.

Колумбия сыграет в четвертьфинале чемпионата мира с командой Англии, которая в серии пенальти обыграла сборную Нигерии.

ЧМ-2023 (ж). 1/8 финала
08 августа 2023, вторник. 11:00 МСК
Колумбия (ж)
Окончен
1 : 0
Ямайка (ж)
1:0 Usme – 51'
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