«Зенит» обратился в ЭСК РФС по трём эпизодам матча с «Динамо»
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Санкт-петербургский «Зенит» обратился в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть три эпизода матча 3-го тура РПЛ с московским «Динамо» (2:3). Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на службу коммуникаций РФС.
Сине-бело-голубые попросили рассмотреть эпизоды с не назначенным в ворота «Динамо» пенальти на девятой минуте матча, отсутствием второй жёлтой карточки и удаления полузащитника москвичей Дениса Макарова на 49-й минуте и красную карточку хавбека «Зенита» Вильмара Барриоса на 90+3-й минуте.
Ранее стало известно, что «Зенит» обратился с просьбой об отмене красной карточки Барриоса в КДК РФС. Сам колумбийский полузащитник был приглашён на ближайшее заседание данного комитета.
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