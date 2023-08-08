Хаджи: уровень защитников «Спартака» не соответствует команде. Сыгранности тоже нет
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Член комитета ветеранов «Спартака» Александр Хаджи высказался о защитной линии красно-белых.
«Спартак» всё время пропускает — вот что плохо. Вся беда в том, что оборона — самое слабое место у «Спартака». В защите всегда играют разные люди, нет сыгранности. Уровень защитников «Спартака» не соответствует команде. Всё ищут», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Московский «Спартак» в четырёх матчах на старте сезона одержал четыре победы, забив в этих матчах 11 голов, при этом пропустив пять. Сейчас команда Гильермо Абаскаля занимает в турнирной таблице чемпионата России первое место, опережая набравший столько же очков «Краснодар» за счёт разницы дополнительных показателей.
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