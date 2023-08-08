Первая леди США обратилась к футболисткам, показавшим худший результат в истории на ЧМ

Джилл Байден, супруга президента США Джо Байдена, отреагировала на вылет американской сборной с женского чемпионата мира 2023 года в Австралии и Новой Зеландии, обратившись к футболисткам.

«Вы придали этому виду спорта большое значение. Сегодня вы вдохновили нас своей выдержкой и решимостью. Мы гордимся вами. Всегда помните, что вы мотивируете женщин и девочек во всём мире проявлять активность и бороться за свои мечты», — написала Байден в своём «твиттере».

Сборная США вылетела с женского чемпионата мира 2023 года, проиграв в матче 1/8 финала команде Швеции (0:0, 4:5 пен.). Американки впервые в истории остались без медалей женских мировых первенств. Результат на этом чемпионате мира стал худшим для сборной США.