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Сын Цымбаларя рассказал подробности о матче памяти отца между «Спартаком» и сборной мира

Сын Цымбаларя рассказал подробности о матче памяти отца между «Спартаком» и сборной мира
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Олег Цымбаларь, сын бывшего футболиста московского «Спартака» Ильи Цымбаларя, рассказал подробности о матче памяти отца между «Спартаком» и сборной мира.

«Наш фонд развития футбола имени Ильи Цымбаларя совместно с РФС уже год прорабатывают идею матча памяти. Сейчас мы максимально приблизились к финишу. Мы действительно выбрали дату — 9 сентября. Хотим провести матч звёзд в рамках лиги легенд. Мы пригласим легенд «Спартака» и сборной мира. Точные фамилии участников? Нам уже дали добро на участие Малуда, Абидаль и Адебайор. Мы продолжаем заниматься формированием состава сборной мира. Думаю, что всё получится. Более конкретная информация будет чуть-чуть попозже», — сказал Цымбаларь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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