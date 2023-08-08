Хиллари Клинтон: наши футболистки вернутся лучше и сильнее — именно так делают женщины США
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Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон прокомментировала вылет женской национальной команды с чемпионата мира по футболу. Американки, являющиеся действующими чемпионками мира, проиграли в серии пенальти Швеции в 1/8 финала турнира.
«Я всегда горжусь нашей командой. Эта команда вернётся лучше и сильнее, потому что именно так делают женщины США», — написала Клинтон в «Твиттере».
Сборная США вылетела с женского чемпионата мира 2023 года, проиграв в матче 1/8 финала команде Швеции (0:0, 4:5 пен.). Американки впервые в истории остались без медалей женских мировых первенств. Результат на этом чемпионате мира стал худшим для сборной США.
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