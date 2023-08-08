Сергей Пиняев — лучший молодой футболист России по итогам сезона-2022/2023
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Российский футбольный союз (РФС) в своём официальном телеграм-канале сообщил, что полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев был признан лучшим молодым футболистом сезона-2022/2023.
18-летний Пиняев по ходу прошлого сезона перешёл из самарских «Крыльев Советов» в «Локомотив». Всего полузащитник сыграл 27 матчей за обе команды во всех турнирах, отметившись в них шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами.
В нынешнем сезоне Пиняев успел сыграть в четырёх матчах за «Локомотив», забил один гол и сделал одну голевую передачу.
Контракт полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до декабря 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость молодого футболиста в € 7 млн.
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