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РФС признал Сергея Семака лучшим тренером России по итогам сезона-2022/2023

РФС признал Сергея Семака лучшим тренером России по итогам сезона-2022/2023
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак был признан лучшим специалистом России по итогам сезона-2022/2023. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

Под руководством Семака «Зенит» в прошлом сезоне смог досрочно выиграть чемпионский титул РПЛ. Сине-бело-голубые отпраздновали победу в высшем дивизионе чемпионата России в пятый раз подряд.

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. Петербургский клуб ни разу не упускал чемпионский титул за всё время работы команды под руководством Семака. Также с «Зенитом» специалист четыре раза одержал победу в Суперкубке России и один раз стал обладателем Кубка страны.

Контракт 47-летнего Семака с «Зенитом» рассчитан до июня 2025 года. Ранее специалист работал с «Уфой».

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