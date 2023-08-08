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Женский «Локомотив» объявил о подписании экс-футболистки венгерского клуба

Женский «Локомотив» объявил о подписании экс-футболистки венгерского клуба
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Белорусская защитница Анна Козюпа, ранее выступавшая за венгерский клуб «Дьёр», подписала контракт с «Локомотивом». Об этом сообщает пресс-служба московской команды в телеграм-канале.

«Мне поступило предложение от футбольного клуба «Локомотив». Долго не думала, это очень известная и титулованная команда. Мне интересно поиграть здесь, принять этот вызов. Прошлый сезон я отыграла в составе венгерского клуба «Дьёр». Мой контракт подошёл к концу, и я решила начать новый путь.

Мне всё нравится, постепенно вливаюсь в коллектив. Надеюсь, что всё отлично будет и дальше», — сказала Козюпа пресс-службе «Локомотива».

В следующем матче женской Суперлиги «Локомотив» на своём поле встретится с «Зенитом». Игра пройдёт 11 августа.

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