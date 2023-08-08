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«Зенит» признан лучшей командой России по итогам сезона-2022/2023

«Зенит» признан лучшей командой России по итогам сезона-2022/2023
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Санкт-петербургский «Зенит» признан лучшей командой России по итогам сезона-2022/2023. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Напомним, в прошлом сезоне «Зенит» выиграл Суперкубок России, а также одержал победу в чемпионате страны, сделав это за четыре тура до конца розыгрыша.

Чемпионский титул РПЛ покорился «Зениту» уже в пятый раз подряд. Всё это время командой руководит главный тренер Сергей Семак, который, в свою очередь, был признан лучшим специалистом прошлого сезона по мнению РФС.

Выиграв титул в 10-й раз в своей истории в прошлом сезоне, «Зенит» получил право добавить на свою эмблему вторую золотую звезду, чем петербургский клуб сразу же и воспользовался.

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев был признан лучшим молодым футболистом сезона-2022/2023.

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