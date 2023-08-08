Санкт-петербургский «Зенит» признан лучшей командой России по итогам сезона-2022/2023. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Напомним, в прошлом сезоне «Зенит» выиграл Суперкубок России, а также одержал победу в чемпионате страны, сделав это за четыре тура до конца розыгрыша.
Чемпионский титул РПЛ покорился «Зениту» уже в пятый раз подряд. Всё это время командой руководит главный тренер Сергей Семак, который, в свою очередь, был признан лучшим специалистом прошлого сезона по мнению РФС.
Выиграв титул в 10-й раз в своей истории в прошлом сезоне, «Зенит» получил право добавить на свою эмблему вторую золотую звезду, чем петербургский клуб сразу же и воспользовался.
Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев был признан лучшим молодым футболистом сезона-2022/2023.
- 8 августа 2023
-
15:37
-
15:32
-
15:26
-
15:25
-
15:12
-
14:55
-
14:33
-
14:30
-
14:25
-
14:22
-
14:20
-
14:16
-
14:07
-
14:06
-
14:05
-
14:05
-
13:55
-
13:38
-
13:26
-
13:23
-
13:14
-
13:08
-
13:06
-
13:00
-
12:56
-
12:56
-
12:36
-
12:33
-
12:22
-
12:17
-
12:15
-
12:10
-
12:08
-
11:52
-
11:47