Санкт-петербургский «Зенит» признан лучшей командой России по итогам сезона-2022/2023. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Напомним, в прошлом сезоне «Зенит» выиграл Суперкубок России, а также одержал победу в чемпионате страны, сделав это за четыре тура до конца розыгрыша.

Чемпионский титул РПЛ покорился «Зениту» уже в пятый раз подряд. Всё это время командой руководит главный тренер Сергей Семак, который, в свою очередь, был признан лучшим специалистом прошлого сезона по мнению РФС.

Выиграв титул в 10-й раз в своей истории в прошлом сезоне, «Зенит» получил право добавить на свою эмблему вторую золотую звезду, чем петербургский клуб сразу же и воспользовался.

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев был признан лучшим молодым футболистом сезона-2022/2023.