Франция — Марокко: француженки вышли вперёд на 15-й минуте
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Сегодня, 8 августа, на стадионе «Хиндмарш» в Аделаиде (Австралия) проходит матч 1/8 финала женского чемпионата мира по футболу. Встречаются сборные Франции и Марокко. Стартовый свисток Тори Пенсо прозвучал в 14:00 мск.
ЧМ-2023 (ж). 1/8 финала
08 августа 2023, вторник. 14:00 МСК
Франция (ж)
2-й тайм
4 : 0
Марокко (ж)
1:0 Дьяни – 15' 2:0 Дали – 20' 3:0 Ле Сомме – 23' 4:0 Ле Сомме – 70'
На 15-й минуте сборная Франции вышла вперёд: с паса Сакины Каршауи отличилась Кадидьяту Дьяни.
Победитель этой пары 12 августа сыграет с Австралией, которая в 1/8 финала обыграла Данию со счётом 2:0. Действующим победителем чемпионата мира и четырёхкратным чемпионом является сборная США. Турнир проводится в девятый раз в истории, также в нём побеждали Германия (два раза), Япония и Норвегия.
Отметим, что сборная США сенсационно вылетела из турнира, когда на стадии 1/8 финала в серии пенальти уступила Швеции.
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